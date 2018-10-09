Bide Frantsesa Jacatik Arresera
Eguzki kalea, 8
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Santa Cilia de Jacako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1040
Eguzki kalea, 8
Santa Cilia de Jaca (Huesca)
Aterpetxearen jabegoa: Santa Ziliako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santa Cilia de Jacako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Victor 687319288
Oharrak: Afariak 10 € eta gosariak 2 €
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 2 Somportetik
Jacatik Arresera
km 25,0
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak