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Bide Frantsesa Jacatik Arresera

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Santa Cilia de Jacako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
104
0
Albergue santa cilia

Eguzki kalea, 8
Santa Cilia de Jaca (Huesca)

687319288

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Santa Ziliako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santa Cilia de Jacako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Victor 687319288

Oharrak: Afariak 10 € eta gosariak 2 €

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Jacatik Arresera Etapa 2 Somportetik

Jacatik Arresera

km 25,0
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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