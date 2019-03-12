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Iparraldeko Bidea Luarcatik Karitaterako etapa

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San Roke aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
16
0
Albergue san roque

Avd. Manuel Suárez, 3 behea
Navia

691 904 242, 984 56 99 05

albergues [email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aurelio García Fernández

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Luarcatik Karitaterako etapa Etapa 25

Luarcatik Karitaterako etapa

km 29,3
Denbora 07H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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