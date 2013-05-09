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Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa

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San Rafael aterpetxe pribatua

Konexiorik gabe erabilgarri
107
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Albergue privado san rafael

San Juan de Ortega bidea, z/g
Agés (Burgos)

947 443 03 92

albergues anrafael [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana María Piñero

Oharrak: Gosariak 2,80 euroan goizeko 6etatik aurrera. Etxeko menua (10 euro); zeliakoentzat (12 euro) eta begetarianoentzat (12,5 euro) menuak. Plater konbinatuak ere zerbitzatzen dituzte. Txartelarekin ordain daiteke.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Belorado - Agés etapa Etapa 11

Belorado - Agés etapa

km 27,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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