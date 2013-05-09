Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa
San Juan de Ortega bidea, z/g
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San Rafael aterpetxe pribatua
Konexiorik gabe erabilgarri
1070
San Juan de Ortega bidea, z/g
Agés (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana María Piñero
Oharrak: Gosariak 2,80 euroan goizeko 6etatik aurrera. Etxeko menua (10 euro); zeliakoentzat (12 euro) eta begetarianoentzat (12,5 euro) menuak. Plater konbinatuak ere zerbitzatzen dituzte. Txartelarekin ordain daiteke.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak