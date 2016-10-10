San Salvador Bidea Pajaresetik Pola de Lenara arteko etapa
Ramón y Cajal kalea, z/g
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San Martín de Pola de Lena erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
300
Ramón y Cajal kalea, z/g
Lena (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Lenako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Lenako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Paloma, Luis eta Merce
Oharrak: ALDI BATERAKO ITXITA
San Salvador bidea
Etapak 5
km 120,3
Etapa 4
Pajaresetik Pola de Lenara arteko etapa
km 24,8
Denbora 06H 30’
Zailtasuna HANDIA
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