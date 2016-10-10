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San Salvador Bidea Pajaresetik Pola de Lenara arteko etapa

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San Martín de Pola de Lena erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
30
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Albergue de pola de lena

Ramón y Cajal kalea, z/g
Lena (Asturias)

985 49 22 47

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Lenako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Lenako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Paloma, Luis eta Merce

Oharrak: ALDI BATERAKO ITXITA

San Salvador bidea

San Salvador bidea

Etapak 5
km 120,3
Pajaresetik Pola de Lenara arteko etapa Etapa 4

Pajaresetik Pola de Lenara arteko etapa

km 24,8
Denbora 06H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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