Bide Ingelesa Neda eta Pontedeume arteko etapa
Jauregiko kalea, 11, izkina Abaixeko Ruarekin.
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San Jose harrera etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
900
Jauregiko kalea, 11, izkina Abaixeko Ruarekin.
Kabanak
Aterpetxearen jabegoa: Cabhilabeteko parrokia Pontedeumeko pastoral unitatea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pontedeumeko unitate pastorala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Benjamin parrokoa
Oharrak: Bide ingelesetik 150 metrora
Bide ingelesa
Etapak 7
km 154,7
Etapa 2
Neda eta Pontedeume arteko etapa
km 16,0
Denbora 04H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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