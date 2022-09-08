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Bide Ingelesa Neda eta Pontedeume arteko etapa

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San Jose harrera etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
90
0
San Jose harrera etxea

Jauregiko kalea, 11, izkina Abaixeko Ruarekin.
Kabanak

682 710 296 - Benjamin Sevillanoa

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Cabhilabeteko parrokia Pontedeumeko pastoral unitatea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pontedeumeko unitate pastorala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Benjamin parrokoa

Oharrak: Bide ingelesetik 150 metrora

Bide ingelesa

Bide ingelesa

Etapak 7
km 154,7
Neda eta Pontedeume arteko etapa Etapa 2

Neda eta Pontedeume arteko etapa

km 16,0
Denbora 04H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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