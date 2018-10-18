Euskal Bidea Argantzundik Harora etapa
Kale Nagusia, 17
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Salinillasko Upeltegia aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
190
Kale Nagusia, 17
Gatzaga Buradon (Araba)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Iker Areta alonso
Oharrak:
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