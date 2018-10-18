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Euskal Bidea Argantzundik Harora etapa

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Salinillasko Upeltegia aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
19
0
La bodega de salinillas

Kale Nagusia, 17
Gatzaga Buradon (Araba)

635747749

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Iker Areta alonso

Oharrak:

Euskal bidea

Euskal bidea

Etapak 8
km 202,5
Argantzundik Harora etapa Etapa 7

Argantzundik Harora etapa

km 31,0
Denbora 07H 45’
Zailtasuna HANDIA
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