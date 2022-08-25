Portugalgo Bidea Caldas de Reisetik Padronera etapa
Rúa corredoira da Barca,5
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& Rooms Murgadan aterpea
Konexiorik gabe erabilgarri
00
Rúa corredoira da Barca,5
Errolda
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Raul
Oharrak:
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 5
Caldas de Reisetik Padronera etapa
km 18,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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