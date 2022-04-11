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Bide Primitiboa Etapa: Villapañadatik Salasera

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Roca Ama etxea

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Roca Ama etxea

Los Verdugos, 15
Rodriga

638176862 / 650003365

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Diego eta Irene

Oharrak:

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Etapa: Villapañadatik Salasera Etapa 2

Etapa: Villapañadatik Salasera

km 20,2
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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