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Puerto de Béjar-eko erromesen aterpetxea
Geltokiko kolonia, 1
Puerto de Béjar (Salamanca)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zilarraren Bidea-Camino de Santiago de Puerto de Béjar Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Donejakue Bideko Elkarteen Espainiako Federazioko kidea . Ospitale boluntarioak
Oharrak: Hospitalero Bolondresek zaindua. Aterpetxea kokatuta dagoen ingurua pribilegiozko barrendegi geografikoa da. Bertan faktore natural, paisajistiko, klimatiko, historiko eta kultural ugari uztartzen dira, ezaugarri oso berezi batzuen jabe egiten dutenak. Aldi berean, ezaugarri horiek mendi-turismoko eta mendiko turismoaren izaera oso esanguratsua justifikatzen dute, eta lekuari oso balorazio positiboa ematen diote Natura Ondare eta Ondare Historiko-Kulturalaren dimentsioei dagokienez. Harremanetarako e-mailak: [email protected] Aterpetxean gosariez gain afari komunitarioak ere eskaintzen dira.
Zilarraren bidea
Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak