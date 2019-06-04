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Zilarraren Bidea Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen

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Puerto de Béjar-eko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
530
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Geltokiko kolonia, 1
Puerto de Béjar (Salamanca)

683 610 660, 652 506189

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zilarraren Bidea-Camino de Santiago de Puerto de Béjar Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Donejakue Bideko Elkarteen Espainiako Federazioko kidea . Ospitale boluntarioak

Oharrak: Hospitalero Bolondresek zaindua. Aterpetxea kokatuta dagoen ingurua pribilegiozko barrendegi geografikoa da. Bertan faktore natural, paisajistiko, klimatiko, historiko eta kultural ugari uztartzen dira, ezaugarri oso berezi batzuen jabe egiten dutenak. Aldi berean, ezaugarri horiek mendi-turismoko eta mendiko turismoaren izaera oso esanguratsua justifikatzen dute, eta lekuari oso balorazio positiboa ematen diote Natura Ondare eta Ondare Historiko-Kulturalaren dimentsioei dagokienez. Harremanetarako e-mailak: [email protected] Aterpetxean gosariez gain afari komunitarioak ere eskaintzen dira.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen Etapa 16

Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen

km 32,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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