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Bide Frantsesa Etapa: Somportetik Jacara

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Pepe Garcés aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
30
0
2020 07 24 17 56 23 179

Arg. Santa Cristina, Bajo. Eskiko pisten parketa
Candanchú (Huesca)

974 372 378 / 659 001 201

refugiopepegarces@gmailces

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Aragoiko mendizaleak

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mateo Gonzalez Lopez

Oharrak: Santa eraikinaren behealdean dagoen lokala. Cristina, Aragoi Pirinioko ikuspegi zoragarriekin. Oso lokal lasaia, lorategia eta piknik-mahaiak dituena. Gutxieneko zerbitzua, ostatua eta gosaria: 22€ Mantenu erdia, 33€ edo mantenu osoa (picnic) 40€

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Somportetik Jacara Etapa 1 por Somport

Etapa: Somportetik Jacara

km 30,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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