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Pepe Garcés aterpetxea
Arg. Santa Cristina, Bajo. Eskiko pisten parketa
Candanchú (Huesca)
Aterpetxearen jabegoa: Aragoiko mendizaleak
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mateo Gonzalez Lopez
Oharrak: Santa eraikinaren behealdean dagoen lokala. Cristina, Aragoi Pirinioko ikuspegi zoragarriekin. Oso lokal lasaia, lorategia eta piknik-mahaiak dituena. Gutxieneko zerbitzua, ostatua eta gosaria: 22€ Mantenu erdia, 33€ edo mantenu osoa (picnic) 40€
Bide frantsesa
Etapa: Somportetik Jacara
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