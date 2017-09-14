Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa
Coruñako itzulia, 2
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O Cruceiro aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
41290
Coruñako itzulia, 2
Melide (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fernando eta Jose Luis
Oharrak: Aterpetxeak hiru solairu ditu igogailuarekin. Mugikortasun murriztua duten pertsonentzat gaitua, bai geletan, bai komunetan eta gainerako eremuetan.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 29
Etapa: Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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