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Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa

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O Cruceiro aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
4129
0
Melide 1047

Coruñako itzulia, 2
Melide (Coruña)

616 764 896

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fernando eta Jose Luis

Oharrak: Aterpetxeak hiru solairu ditu igogailuarekin. Mugikortasun murriztua duten pertsonentzat gaitua, bai geletan, bai komunetan eta gainerako eremuetan.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa: Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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