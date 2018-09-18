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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Montserrat-Igualada etapa

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Nuestra Señora de la Mercè

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue nuestra senora de la merce

Nuestra Señora de la Mercè kalea, 1. 08700
IGUALADA (Bartzelona)

627429773

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Josep M. (arduraduna)

Oharrak: Prezio oso ekonomikoak, inaugurazioa delako. 5 euro / pertsona. AFARIAK. 5 / 10 euro, menuaren arabera.

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Montserrat-Igualada etapa Etapa 1

Montserrat-Igualada etapa

km 27,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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