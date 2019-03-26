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Bide Primitiboa Etapa: Villapañadatik Salasera

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Nonaya ibarreko turismoko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
56
0
Albergue valle del nonaya

Valdés artzapezpikua, 5 (Elizako plazan)
Salak (Asturias)

626 527 073

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sandra

Oharrak: Aterpetxeak gosariak, bazkariak eta afariak eskaintzen ditu. Ostatu hartzeko modu guztietan self-service gosaria sartzen da 7:00etatik aurrera, prezioan sartuta. Ez da maskotarik onartzen. Bide Primitiboari buruzko informazioa eta inguruko informazio turistikoa eskura daiteke.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Etapa: Villapañadatik Salasera Etapa 2

Etapa: Villapañadatik Salasera

km 20,2
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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