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Nonaya ibarreko turismoko aterpetxea
Valdés artzapezpikua, 5 (Elizako plazan)
Salak (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sandra
Oharrak: Aterpetxeak gosariak, bazkariak eta afariak eskaintzen ditu. Ostatu hartzeko modu guztietan self-service gosaria sartzen da 7:00etatik aurrera, prezioan sartuta. Ez da maskotarik onartzen. Bide Primitiboari buruzko informazioa eta inguruko informazio turistikoa eskura daiteke.
Bide Primitiboa
Etapa: Villapañadatik Salasera
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