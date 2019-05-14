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Bide Frantsesa Etapa Logroñotik Naiarara

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Najerako atea aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
2556
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Albergue puerta de najera

Carmen kalea, 4. Najerillako Erribera kaleko sarrera, 1
Naiara (Errioxa)

941 36 23 17, 683 616 894

aterpetxea@alberguedgogorarazten

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maite Sobron

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa Logroñotik Naiarara Etapa 8

Etapa Logroñotik Naiarara

km 29,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Najerako atea aterpetxea

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