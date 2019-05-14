Bide Frantsesa Etapa Logroñotik Naiarara
Carmen kalea, 4. Najerillako Erribera kaleko sarrera, 1
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Najerako atea aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
25560
Carmen kalea, 4. Najerillako Erribera kaleko sarrera, 1
Naiara (Errioxa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maite Sobron
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 8
Etapa Logroñotik Naiarara
km 29,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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