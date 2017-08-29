Zilarraren Bidea San Pedro de Rozados - Salamanca etapa
Luzea
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Morilleko udal aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
180
Luzea
Morille (Salamanca)
Aterpetxearen jabegoa: Morilleko Udala. El Zurguén kultur elkartea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Morilleko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak
Oharrak: Morillasen bi udal aterpetxe daude: bat, 6 plaza dituena (argazkian), eta bestea, 24, Ribera del Zurguén kalean. Plaza gehiagokoa irekitzen da lehenengoa betetzen bada.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 18
San Pedro de Rozados - Salamanca etapa
km 23,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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