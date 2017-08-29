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Zilarraren Bidea San Pedro de Rozados - Salamanca etapa

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Morilleko udal aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
18
0
Albergue de morille

Luzea
Morille (Salamanca)

659 928010

Aterpetxearen jabegoa: Morilleko Udala. El Zurguén kultur elkartea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Morilleko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak

Oharrak: Morillasen bi udal aterpetxe daude: bat, 6 plaza dituena (argazkian), eta bestea, 24, Ribera del Zurguén kalean. Plaza gehiagokoa irekitzen da lehenengoa betetzen bada.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
San Pedro de Rozados - Salamanca etapa Etapa 18

San Pedro de Rozados - Salamanca etapa

km 23,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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