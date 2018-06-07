Sanabriako Bidea Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria
Eliza kalea
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Momidieyko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
610
Eliza kalea
Momidia (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Momidieko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Momidieko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bonifacio Martín. Eliza kaleko 9. zenbakian bizi da, aterpetxearen aurrean.
Oharrak: Lehengo eskola eskola zen.
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 4
Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria
km 40,5
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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