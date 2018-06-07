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Sanabriako Bidea Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria

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Momidieyko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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01 albergue de mombuey

Eliza kalea
Momidia (Zamora)

Momidieko Udala: 980642 711

Aterpetxearen jabegoa: Momidieko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Momidieko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bonifacio Martín. Eliza kaleko 9. zenbakian bizi da, aterpetxearen aurrean.

Oharrak: Lehengo eskola eskola zen.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria Etapa 4

Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria

km 40,5
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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