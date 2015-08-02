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Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

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Luzaideko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
86
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06 luzaide valcarlos

Santiago plaza. Eskolako beheko solairuan kokatua.
Valcarlos (Nafarroa)

Udala: 948 79 01 17

udala.

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Carlosko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Aldi baterako itxita (2022ko abuztua)

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara Etapa 1

Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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