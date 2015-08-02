Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
Santiago plaza. Eskolako beheko solairuan kokatua.
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Luzaideko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
860
Santiago plaza. Eskolako beheko solairuan kokatua.
Valcarlos (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Carlosko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Aldi baterako itxita (2022ko abuztua)
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 1
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
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