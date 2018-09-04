Sanabriako Bidea Outeirotik Santiagorako etapa
A Ganbara kalea
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Lupa Erregina aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1600
A Ganbara kalea
Sergude - Boqueixon
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Carmen eta Bruno
Oharrak: Bidetik 150 metrora dago, 525 errepide nazionalaren ondoan. Gosariak (3,10 €) 7:30etik aurrera.
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 13
Outeirotik Santiagorako etapa
km 16,3
Denbora 04H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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