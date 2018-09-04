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Sanabriako Bidea Outeirotik Santiagorako etapa

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Lupa Erregina aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
160
0
Albergue reina lupa

A Ganbara kalea
Sergude - Boqueixon

981511803 - 679842829 - 699919073

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Carmen eta Bruno

Oharrak: Bidetik 150 metrora dago, 525 errepide nazionalaren ondoan. Gosariak (3,10 €) 7:30etik aurrera.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Outeirotik Santiagorako etapa Etapa 13

Outeirotik Santiagorako etapa

km 16,3
Denbora 04H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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