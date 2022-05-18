Iparraldeko Bidea Luarcatik Karitaterako etapa
El Rellón auzoa, z/g
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Luarca Otur erromesaren etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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El Rellón auzoa, z/g
Otur Valdes PK 33792
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mercedes Bazán
Oharrak: Maskotak onartzen dituzte. Erromesak ados badaude, afari komunitarioa prestatzen da.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 25
Luarcatik Karitaterako etapa
km 29,3
Denbora 07H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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