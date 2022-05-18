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Iparraldeko Bidea Luarcatik Karitaterako etapa

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Luarca Otur erromesaren etxea

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Luarca Otur erromesaren etxea

El Rellón auzoa, z/g
Otur Valdes PK 33792

627887507

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa:

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mercedes Bazán

Oharrak: Maskotak onartzen dituzte. Erromesak ados badaude, afari komunitarioa prestatzen da.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Luarcatik Karitaterako etapa Etapa 25

Luarcatik Karitaterako etapa

km 29,3
Denbora 07H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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