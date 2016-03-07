Zilarraren Bidea Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa
Herrerietako portua
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Los Olivos aterpetxe turistikoa
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Herrerietako portua
Alcuéscar (EX-382ra desbideratu behar da herrira iritsi aurretik)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Julio Polo Juárez
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 9
Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa
km 36,0
Denbora 09H 00’
Zailtasuna HANDIA
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