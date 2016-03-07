Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Zilarraren Bidea Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Los Olivos aterpetxe turistikoa

Konexiorik gabe erabilgarri
1
0
Albergue turistico los olivos

Herrerietako portua
Alcuéscar (EX-382ra desbideratu behar da herrira iritsi aurretik)

676 736 510, 927 38 40 01

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Julio Polo Juárez

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa Etapa 9

Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa

km 36,0
Denbora 09H 00’
Zailtasuna HANDIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi