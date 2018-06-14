Iparraldeko Bidea Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa
Herriko Plaza, 3
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Lea aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
140
Herriko Plaza, 3
Munitibar (Bizkaia)
Aterpetxearen jabegoa: Munitibarko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Petri
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 5
Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa
km 25,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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