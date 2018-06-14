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Iparraldeko Bidea Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa

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Lea aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
14
0
Albergue lea

Herriko Plaza, 3
Munitibar (Bizkaia)

628538673

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Munitibarko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Petri

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa Etapa 5

Markina Xemeindik Gernika Lumora arteko etapa

km 25,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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