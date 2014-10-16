Iparraldeko Bidea Zarautzetik Debarako etapa
San Nikolas plaza
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Lasturko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
400
San Nikolas plaza
Lasturra
Aterpetxearen jabegoa: Debabarreneko Nekazaritza eta Mendi Elkartea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maitane Beristain
Oharrak: Gosariak, bazkariak (10 euro) eta afariak (10 euro). Ez dago transfer-zerbitzurik. 4 km oinez etortzeko aukera dago Itziarretik eta, ondoren, 7 km Debaraino edo taxiz.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 3
Zarautzetik Debarako etapa
km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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