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Zilarraren Bidea Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa

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Las Moreras aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
3247
0
Albergue las moreras

Leongo Erronda kalea, 3
Monesterio (Badajoz)

647234 400

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Monesterioko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lucía Sánchez

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa Etapa 4

Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa

km 34,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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