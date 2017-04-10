Zilarraren Bidea Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa
Leongo Erronda kalea, 3
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Las Moreras aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
32470
Leongo Erronda kalea, 3
Monesterio (Badajoz)
Aterpetxearen jabegoa: Monesterioko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lucía Sánchez
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 4
Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa
km 34,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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