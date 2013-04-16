Las Eras aterpetxea

Zilarraren Bidea Granja de Moreruelatik Benaventera
Las Eras kalea, 2
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Konexiorik gabe erabilgarri
710
Las Eras kalea, 2
Barcial del Barco (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Paco Espinosa
Oharrak: Maskotak onartzen dira, zuzeneko ordainketaren osagarriarekin
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 23
Granja de Moreruelatik Benaventera
km 25,5
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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