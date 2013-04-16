Las Eras aterpetxea

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Zilarraren Bidea Granja de Moreruelatik Benaventera

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Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue las eras

Las Eras kalea, 2
Barcial del Barco (Zamora)

980 64 00 73

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Paco Espinosa

Oharrak: Maskotak onartzen dira, zuzeneko ordainketaren osagarriarekin

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Granja de Moreruelatik Benaventera Etapa 23

Granja de Moreruelatik Benaventera

km 25,5
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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