Bide Frantsesa Etapa Logroñotik Naiarara
Burgosko errepidea, 52 (Bide berean, Navarreteko irteeran)
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La Sombra del Laurel aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
160
Burgosko errepidea, 52 (Bide berean, Navarreteko irteeran)
Navarrete (Errioxa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Itxaropena
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 8
Etapa Logroñotik Naiarara
km 29,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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