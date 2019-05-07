Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Iparraldeko Bidea Unqueratik Llanesera arteko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

La Ruta del Peregrino aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
139
0
Albergue la senda del peregrino

Camino del Cristo, s/n
La Portilla - Llanes

985 404 486, 618 029 313

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Privado

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Privado

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andrés Carreño

Oharrak: El Albergue se encuentra a los pies de la Senda Costera a su paso por el pueblo de La Portilla, en Llanes. Tienen agua marina para aliviar y relajar los pies. Dispone de un área fitness para hacer estiramientos y una furgoneta para hacer traslados gratis de ida y vuelta a los peregrinos (a la playa de Toró y el centro urbano)

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Unqueratik Llanesera arteko etapa Etapa 17

Unqueratik Llanesera arteko etapa

km 25,1
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek La Ruta del Peregrino aterpetxea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!