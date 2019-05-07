Iparraldeko Bidea Unqueratik Llanesera arteko etapa
Camino del Cristo, s/n
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La Ruta del Peregrino aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1390
Camino del Cristo, s/n
La Portilla - Llanes
Aterpetxearen jabegoa: Privado
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Privado
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andrés Carreño
Oharrak: El Albergue se encuentra a los pies de la Senda Costera a su paso por el pueblo de La Portilla, en Llanes. Tienen agua marina para aliviar y relajar los pies. Dispone de un área fitness para hacer estiramientos y una furgoneta para hacer traslados gratis de ida y vuelta a los peregrinos (a la playa de Toró y el centro urbano)
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 17
Unqueratik Llanesera arteko etapa
km 25,1
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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