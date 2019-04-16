Bide Primitiboa Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
Eulogio Díaz de Miranda kalea, 30
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La Quintana aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
360
Eulogio Díaz de Miranda kalea, 30
Gradua
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Lorena Rodriguez
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lorena
Oharrak:
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 1
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
km 30,5
Denbora 08H 00’
Zailtasuna HANDIA
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