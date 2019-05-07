Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
Bercianos del Real Camino sarbidean, bidearen ondoan
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La Perala aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Bercianos del Real Camino sarbidean, bidearen ondoan
Errege Bideko Bercianoak
Aterpetxearen jabegoa: pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jesus eta Mª Antonia
Oharrak: Santiagorako bideen goiko turismo-aterpetxe gisa katalogatuta dago, eta mugikortasun murriztua duten pertsonentzat egokituta dago erabat.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 17
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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