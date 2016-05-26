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Bide Frantsesa Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

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La Medina aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue la medina

Done Jakue Bidea, 87
Camponaraya (Leon)

987 46 39 62, 667 348 551

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Javier Alba Quiroga

Oharrak: Quiñones markesen blasoidun jauregian dago kokatuta.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa Etapa 23

Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

km 24,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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