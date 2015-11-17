Bide Frantsesa Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
Errepidea 980, km. 16
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
La Finca aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
120
Errepidea 980, km. 16
Campos herria (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mª José Antolín
Oharrak: Done Jakue bidearen oinean dagoen aterpetxea. Berdegune zabala du, taberna-jatetxea eta terraza. Maskotak onartzen dira (kontsultatu).
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 15
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
km 24,6
Denbora 05H 20’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak