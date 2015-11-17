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Bide Frantsesa Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

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La Finca aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
12
0

Errepidea 980, km. 16
Campos herria (Palentzia)

979 06 70 28

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mª José Antolín

Oharrak: Done Jakue bidearen oinean dagoen aterpetxea. Berdegune zabala du, taberna-jatetxea eta terraza. Maskotak onartzen dira (kontsultatu).

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa Etapa 15

Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

km 24,6
Denbora 05H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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