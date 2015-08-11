Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa
Espinosa del Camino z/g
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La Campana de Espinosa del Camino aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
30
Espinosa del Camino z/g
Bideko arantzaduna
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jose Mir
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Mir Fontseré
Oharrak:
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