Sanabriako Bidea Tábaratik Santa Kroyarako etapa (Tera)
La Alameda kalea, 21
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La Alameda aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
380
La Alameda kalea, 21
Villanueva de las Peras (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Katalina Erreka
Oharrak:
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 2
Tábaratik Santa Kroyarako etapa (Tera)
km 22,5
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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