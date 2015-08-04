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Konpostela Inn aterpetxea
Rua das Magoas de Montouto, 4
Teo
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuel Pereira
Oharrak: Bungalow metal aurrefabrikatu aurrefabrikatua da, eta 2009an eraberritu da. Hainbat ostatu-mota ditu, merkeena erromesentzat eta gazteentzat; gela laukoitz mistoetan konpartitutako literaiak dira, eta lau pertsona badira, pribatuak eta kanpokoak izan daitezke kanpotik kanpoko korridoreen bidez, berokuntzarekin. Bakoitzak bere dutxa eta dutxa, gau-mahaia eta korronte-hartunea ditu.
Portugalgo bidea
Santiagoko Erroldaren etapa
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