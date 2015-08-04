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Portugalgo Bidea Santiagoko Erroldaren etapa

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Konpostela Inn aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
6
0
Albergue compostela inn

Rua das Magoas de Montouto, 4
Teo

981 81 90 30, 981 81 90 80

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuel Pereira

Oharrak: Bungalow metal aurrefabrikatu aurrefabrikatua da, eta 2009an eraberritu da. Hainbat ostatu-mota ditu, merkeena erromesentzat eta gazteentzat; gela laukoitz mistoetan konpartitutako literaiak dira, eta lau pertsona badira, pribatuak eta kanpokoak izan daitezke kanpotik kanpoko korridoreen bidez, berokuntzarekin. Bakoitzak bere dutxa eta dutxa, gau-mahaia eta korronte-hartunea ditu.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Santiagoko Erroldaren etapa Etapa 6

Santiagoko Erroldaren etapa

km 25,2
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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