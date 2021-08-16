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Bide Frantsesa Lizarratik Torres del Ríora

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Karma aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
22
0
Karma aterpetxea

Taconera kalea, 11
Santsol

665170116

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Partikularra

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Josu

Oharrak: Dagoeneko ez dago mikrouhin-laberik erabilgarri

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Lizarratik Torres del Ríora Etapa 6

Lizarratik Torres del Ríora

km 29,0
Denbora 06H 35’
Zailtasuna ERTAINA
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