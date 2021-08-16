Bide Frantsesa Lizarratik Torres del Ríora
Taconera kalea, 11
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Karma aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
220
Taconera kalea, 11
Santsol
Aterpetxearen jabegoa: Partikularra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Josu
Oharrak: Dagoeneko ez dago mikrouhin-laberik erabilgarri
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 6
Lizarratik Torres del Ríora
km 29,0
Denbora 06H 35’
Zailtasuna ERTAINA
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