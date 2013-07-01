Sanabriako Bidea Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria
Udal kiroldegiaren ondoan
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Jasokundeko Andre Mariaren erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1360
Udal kiroldegiaren ondoan
Asturiarrak (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Publikoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Asturiasko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aurita Barrio, Kiroldegiko tabernaren jabea
Oharrak: Aterpetxea kiroldegiaren ondoan dago, herriaren goiko aldean
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 4
Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria
km 40,5
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak