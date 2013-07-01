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Sanabriako Bidea Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria

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Jasokundeko Andre Mariaren erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
136
0
Albergue de asturianos

Udal kiroldegiaren ondoan
Asturiarrak (Zamora)

Asturiasko Udala: 980 62 60 23

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Publikoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Asturiasko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aurita Barrio, Kiroldegiko tabernaren jabea

Oharrak: Aterpetxea kiroldegiaren ondoan dago, herriaren goiko aldean

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria Etapa 4

Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria

km 40,5
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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