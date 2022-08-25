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Sanabriako Bidea Tábaratik Santa Kroyarako etapa (Tera)

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Haritza

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Haritza

El Prado kalea, 3
Tábara

980590300

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maite

Oharrak:

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Tábaratik Santa Kroyarako etapa (Tera) Etapa 2

Tábaratik Santa Kroyarako etapa (Tera)

km 22,5
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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