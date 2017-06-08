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Sanabriako Bidea Xunqueira, Ambiatik Ourensera

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Grilo Hostel aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
41
0
Albergue grelo hostel

Rúa Peña Trevinca, 40
Ourense

988 614 564

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Santi eta Paki

Oharrak: Hostelaren instalazio guztiak egokituta daude, arrapalak dituzten eta mugikortasun murriztua duten bezeroentzako erraztasunak dituzten bezeroentzat. Erreserbak telefonoz, postaz edo web bidez egitea gomendatzen dute, erromesa dela adieraziz.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Xunqueira, Ambiatik Ourensera Etapa 9

Xunqueira, Ambiatik Ourensera

km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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