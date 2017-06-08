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Grilo Hostel aterpetxea
Rúa Peña Trevinca, 40
Ourense
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Santi eta Paki
Oharrak: Hostelaren instalazio guztiak egokituta daude, arrapalak dituzten eta mugikortasun murriztua duten bezeroentzako erraztasunak dituzten bezeroentzat. Erreserbak telefonoz, postaz edo web bidez egitea gomendatzen dute, erromesa dela adieraziz.
Sanabresko bidea
Xunqueira, Ambiatik Ourensera
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak