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Graduko Erromesen Aterpetxea
Maestra Benicia kalea, 1 (lehengo ganadu-azoka)
Gradua
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udalekoa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Done Jakue Bideko Nazioarteko Senidetasuna, FICS, Graduko Kontzejuarekin hitzarmenez.
Oharrak: 2021. urtean ez da mantarik izaten, lozakua eraman behar da. Erreserbak telefonoz egin 985 75 27 66 Oheek telazko maindireak eta burko-azala eta koltxoia dituzte.
Bide Primitiboa
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
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