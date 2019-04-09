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Bide Frantsesa O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa

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Fillobal aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
60
0
Albergue fillobal

Fillobala, 2
Fillobala (Lugo)

666 826 414

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Aurkaria

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio Fontal

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa Etapa 25

O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa

km 21,1
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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