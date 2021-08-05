Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa
Iranzu ibaia, 3
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Etxeurdina
Konexiorik gabe erabilgarri
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Iranzu ibaia, 3
Villatuerta
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Miren edo Jordi
Oharrak: Erromesen aterpetxe txikia. Bike Friendly Gosaltzeko ordutegiak, 7:00etatik 8:00etara. Check-in, 15:00etan, eta check-out, 08:30ean. Harrera-ordutegia, 15:00etatik 20:00etara. Isiltasuna, 22:00etatik 06:00etara. Ateak ixtea 22:30ean
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak