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Baztango Bidea Ustaritz-Urdax etapa

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Espelette erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
13
0
Albergue de espelette

Chemin de l'Eglise
Espelette

0559939502

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Espeletteko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Espeletteko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Turismo Bulegoko langileak

Oharrak: Komeni da aldez aurretik deitzea. Turismo Bulegora joan behar da erregistratzeko eta kodea lortzeko. Ordutegiak webgunean kontsultatu, asteburuetan itxita dagoelako (larunbatetan eta uztaileko eta abuztuko igandeetan izan ezik: larunbatetan 9:30etik 12:30era eta 14:00etatik 18:00etara; igandeetan 9:30etik 13:00etara).

Baztango bidea

Baztango bidea

Etapak 6
km 108,3
Ustaritz-Urdax etapa Etapa 2

Ustaritz-Urdax etapa

km 21,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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