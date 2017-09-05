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Espelette erromesen aterpetxea
Chemin de l'Eglise
Espelette
Aterpetxearen jabegoa: Espeletteko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Espeletteko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Turismo Bulegoko langileak
Oharrak: Komeni da aldez aurretik deitzea. Turismo Bulegora joan behar da erregistratzeko eta kodea lortzeko. Ordutegiak webgunean kontsultatu, asteburuetan itxita dagoelako (larunbatetan eta uztaileko eta abuztuko igandeetan izan ezik: larunbatetan 9:30etik 12:30era eta 14:00etatik 18:00etara; igandeetan 9:30etik 13:00etara).
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak