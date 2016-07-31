Iparraldeko Bidea Comillas a Unquera etapa
Serdio eskola zaharrak
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Erromesentzako Serdio aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
970
Serdio eskola zaharrak
Serdio (Kantabria)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Val de San Vicenteko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kety Fernández
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 16
Comillas a Unquera etapa
km 26,6
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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