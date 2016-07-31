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Iparraldeko Bidea Comillas a Unquera etapa

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Erromesentzako Serdio aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
97
0
Albergue de serdio

Serdio eskola zaharrak
Serdio (Kantabria)

664108 003

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Val de San Vicenteko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kety Fernández

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Comillas a Unquera etapa Etapa 16

Comillas a Unquera etapa

km 26,6
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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