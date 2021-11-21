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Bide Frantsesa Lizarratik Torres del Ríora

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Erromesen etxea La Perla Negra

Konexiorik gabe erabilgarri
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Erromesen etxea La Perla Negra

Lasterketa, 18
Azketa

627114797

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Helena Murugarren

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Helena Murugarren

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Lizarratik Torres del Ríora Etapa 6

Lizarratik Torres del Ríora

km 29,0
Denbora 06H 35’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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