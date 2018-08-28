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Iparraldeko Bidea Karitatetik Ribadeora etapa

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Erromesen aterpetxea Ribadeo A Ponte

Konexiorik gabe erabilgarri
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Justo Barreiro kalea, 7 (Ribadeoko zentroa)
Ribadeoa

686 794389

Aterpetxearen jabegoa:

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Ribadeo A Ponte erromesen aterpetxea Ribadeoko erdigunean dago. 28 plaza ditu eta urte osoan irekita dago. Prezioa 13-15 euro da, eta Wi-Fi doan.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Karitatetik Ribadeora etapa Etapa 26

Karitatetik Ribadeora etapa

km 22,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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