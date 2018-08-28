Iparraldeko Bidea Karitatetik Ribadeora etapa
Justo Barreiro kalea, 7 (Ribadeoko zentroa)
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Erromesen aterpetxea Ribadeo A Ponte
Konexiorik gabe erabilgarri
50
Justo Barreiro kalea, 7 (Ribadeoko zentroa)
Ribadeoa
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Ribadeo A Ponte erromesen aterpetxea Ribadeoko erdigunean dago. 28 plaza ditu eta urte osoan irekita dago. Prezioa 13-15 euro da, eta Wi-Fi doan.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 26
Karitatetik Ribadeora etapa
km 22,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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