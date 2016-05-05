Sanabriako Bidea A Laxe a Outeiroko etapa
Outeiro, z/g - Vilanova San Pedro, Vedra
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Erromesen aterpetxea Outeiro
Konexiorik gabe erabilgarri
4540
Outeiro, z/g - Vilanova San Pedro, Vedra
Outeiro
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Vedra-rekin / Galiziako Xuntarekin
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Vedra-rekin / Galiziako Xuntarekin
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fer eta Emilio
Oharrak:
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 12
A Laxe a Outeiroko etapa
km 33,3
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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