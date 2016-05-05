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Sanabriako Bidea A Laxe a Outeiroko etapa

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Erromesen aterpetxea Outeiro

Konexiorik gabe erabilgarri
454
0
Albergue de outeiro

Outeiro, z/g - Vilanova San Pedro, Vedra
Outeiro

689 352 875//683 331 961

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Vedra-rekin / Galiziako Xuntarekin

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Vedra-rekin / Galiziako Xuntarekin

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fer eta Emilio

Oharrak:

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
A Laxe a Outeiroko etapa Etapa 12

A Laxe a Outeiroko etapa

km 33,3
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Erromesen aterpetxea Outeiro

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