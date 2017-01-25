Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa
Ekialdeko Errege kalea, 52
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Erromesen aterpetxea Nostra Etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3060
Ekialdeko Errege kalea, 52
Castroferiz (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Juan José Martínez Pardo
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 14
Hontanas - Boadilla del Camino etapa
km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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