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Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa

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Erromesen aterpetxea Ligonde Eskola

Konexiorik gabe erabilgarri
52
0
Albergue escuela de ligonde

Aterpetxea herriaren irteeran dago, eskuin aldera
Ligona

679 816 061

Aterpetxearen jabegoa: Montluroren zeloa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Montluroren zeloa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isabel

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Portomarinetik Palas de Reirako etapa Etapa 28

Portomarinetik Palas de Reirako etapa

km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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