Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa
Aterpetxea herriaren irteeran dago, eskuin aldera
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Erromesen aterpetxea Ligonde Eskola
Konexiorik gabe erabilgarri
520
Aterpetxea herriaren irteeran dago, eskuin aldera
Ligona
Aterpetxearen jabegoa: Montluroren zeloa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Montluroren zeloa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isabel
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 28
Portomarinetik Palas de Reirako etapa
km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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