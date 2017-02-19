Iparraldeko Bidea Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea
Payariega, 4 (Elizaren aurreko 300 metroak)
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Erromesen aterpetxea La Payariega
Konexiorik gabe erabilgarri
50
Payariega, 4 (Elizaren aurreko 300 metroak)
Karda (Villaviciosa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Montse eta Esther
Oharrak: Komunitateko afaria eta gosaria. Hegazti migratzaileen estuario baten inguruko ingurunea, itsasotik 7 kilometrora.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 20
Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea
km 34,3
Denbora 09H 15’
Zailtasuna HANDIA
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