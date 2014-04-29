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Zilarraren Bidea Montamartatik Granja de Moreruelara bitarteko etapa

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Erromesen aterpetxea Granja de Moreruelarako

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de granja de moreruela

Angel de la Vega etorbidea. Nazionalaren eskuinaldean Benaventeren norabidean
Moreruelako baserria (Zamora)

Telelluba: 980587183. Udala: 980587005

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Aterpetxearen jabegoa: Granja de Moreruelako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Taberna eta aterpetxea partikularrei alokatzen zaizkie denboraldi batez

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria Dolores Grande

Oharrak: Maindireak eta mantak eskaintzen dituzte.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Montamartatik Granja de Moreruelara bitarteko etapa Etapa 22

Montamartatik Granja de Moreruelara bitarteko etapa

km 22,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Erromesen aterpetxea Granja de Moreruelarako

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