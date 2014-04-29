Zilarraren Bidea Montamartatik Granja de Moreruelara bitarteko etapa
Angel de la Vega etorbidea. Nazionalaren eskuinaldean Benaventeren norabidean
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Erromesen aterpetxea Granja de Moreruelarako
Konexiorik gabe erabilgarri
2100
Angel de la Vega etorbidea. Nazionalaren eskuinaldean Benaventeren norabidean
Moreruelako baserria (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Granja de Moreruelako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Taberna eta aterpetxea partikularrei alokatzen zaizkie denboraldi batez
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria Dolores Grande
Oharrak: Maindireak eta mantak eskaintzen dituzte.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 22
Montamartatik Granja de Moreruelara bitarteko etapa
km 22,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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