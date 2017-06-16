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Iparraldeko Bidea Unqueratik Llanesera arteko etapa

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Erromesaren La Casona aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
754
0
Albergue la casona del peregrino

Encarnación Ikastetxea, 3
Llanes

985402494, 626993334

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Petri

Oharrak: % 25eko deskontu bereziak erromesentzat.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Unqueratik Llanesera arteko etapa Etapa 17

Unqueratik Llanesera arteko etapa

km 25,1
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Erromesaren La Casona aterpetxea

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