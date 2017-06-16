Iparraldeko Bidea Unqueratik Llanesera arteko etapa
Encarnación Ikastetxea, 3
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Erromesaren La Casona aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
7540
Encarnación Ikastetxea, 3
Llanes
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Petri
Oharrak: % 25eko deskontu bereziak erromesentzat.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 17
Unqueratik Llanesera arteko etapa
km 25,1
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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